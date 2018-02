Déi Responsabel vum Konzern kënnen nämlech net ausschléissen, dass Kanner an de Joren tëscht 2005 an 2017 kontaminéiert Mëllech konsuméiert hunn.



Wéi et heescht, wier d'Salmonelle déi nogewise gouf, nämlech déi selwecht wéi schonn 2005, sou de PDG vu Lactalis, Emmanuel Besnier, an engem Interview mat der Zeitung Echos vun en Donneschdeg.



D'Salmonelle wiere während Aarbechten um Buedem an un de Maueren an enger vun de Produktiounshalen nogewise ginn. Et war déi selwecht Bakterie wéi 2005. Lactalis war zu dem Zäitpunkt allerdéngs nach net selwer Proprietär vun dem betraffene Produktiounssite.



D'Bakterie wier awer komplett eliminéiert ginn, sou de Responsabele vum Konzern. Well awer Salmonellen am Entourage vun der Fabrick tëscht 2005 an 2017 fonnt goufen, kéint een net ausschléissen, dass Kanner während där Periode kontaminéiert Mëllech zousechgeholl hunn.



Donieft ass et d'Präzisioun, dass systematesch Analyse vun engem externe Laboratoire gemaach ginn. Dësen hätt allerdéngs keng Warnung erausginn. Et géifen ee sech vill Froe stellen, wéi fiabel dës Tester wierklech waren. Et kéint een net verstoen, dass bei 16.000 Analysen, déi zejoert duerchgefouert goufen, näischt erauskoum.