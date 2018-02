E gesäit Geldstrofen oder bis zu dräi Joer laang Prisongsstrofe fir polnesch Bierger an Auslänner vir, déi d'Doudeslager vun den Nazien am besate Polen als polnesch Lager bezeechnen oder dem polnesche Staat reprochéieren, mat den Nazie kollaboréiert ze hunn.



Israel hat géint d'Gesetz protestéiert, well et senger Meenung no polnesch Verbriechen u Judden am Zweete Weltkrich géif verschleieren. Och den amerikaneschen Ausseministère huet sech besuergt gewisen.