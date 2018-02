De sougenannte Schutzprogramm géif wéinst där nach ëmmer schwiereger Situatioun am Biergerkrichsland verlängert ginn. Dëst gëllt allerdéngs just fir déi Leit, déi nom 1. August 2016 an den USA ukomm sinn. Et ass net gewosst, wéi vill Flüchtlingen d'Viraussetzungen net erfëllen.Den Donald Trump, also deejéinegen, deen eng Grenz mat Mexiko baue wëll, d'Eskalatioun mat Nordkorea sicht a Bierger vu majoritär moslimesche Länner net méi an d'USA erawollt loossen, ass elo scho fir déi drëtte Kéier fir denominéiert. Dat huet den Direkter vum zoustännegen Institut zu Olso confirméiert. Wien den US-President nominéiert huet, ass net gewosst.