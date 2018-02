Fir déi Projete muss de franséische Staat wuel 60 bis 80 Milliarden Euro deblockéieren. Wann dat de Fall ass, soll A31bis eng vun de Prioritéite sinn. Weider proposéiert d'Kommissioun, datt d'Streck an dräi Deeler soll gebaut ginn: Den nërdlechen Deel tëscht Diddenuewen a Lëtzebuerg, den zentralen Deel tëscht Nanzeg a Metz an de südlechen Deel tëscht Toul an Nanzeg. Ugefaange mat den Aarbechte soll tëscht 2023 an 2027, fäerdeg kéint déi ganz Streck tëscht 2030 an 2040 ginn.D'Decisioun vun der franéischer Transportministesch Elisabeth Borne gëtt Enn Februar erwaart.De Communiqué:

Le Conseil d'orientation des infrastructures a rendu aujourd'hui son rapport sur les grands projets d'infrastructures.

L'A31 bis fait partie de ces projets en stand-by alors que les conditions de circulation se dégradent. Une situation qui "handicape lourdement le développement régional et pose au-delà de sérieux problèmes de sécurité, de pollution et de qualité de vie". Du Luxembourg à Toul, tous les usagers sont concernés.

Si l'État consent à dépenser 60 ou 80 milliards, la réalisation de l'A31 bis est jugée prioritaire. Le projet fait partie des "secondes priorités" si le chèque se limite à 48 milliards. Pourtant, la situation est critique: même avec des projets annexes, notamment le développement du ferroviaire, on risque le blocage de l'axe d'ici 2030.

Le Conseil estime notamment que le projet "doit être découpé en trois phases distinctes correspondants à trois sections":

la partie sud, entre Toul et le nord de Nancy,

la partie centrale, entre Nancy et Metz,

la partie nord, entre Thionville et la frontière luxembourgeoise.

Après avoir étudié les montants nécessaires et la rapidité avec laquelle il faut agir, les auteurs du rapport expliquent que sur la partie nord, "le recours à une mise en concession qui ne devrait pas exiger de financements publics apparaît comme une solution adaptée". La concession doit se faire sur la période 2023-2027.



En clair, la solution la plus sûre est de rendre payant le tronçon Thionville-Luxembourg pour financer la construction de la 3e voie. Pour conserver un trafic le plus fluide possible, c'est un péage "sans arrêt à une barrière" qui apparaît comme une solution à privilégier. Un système qui ressemblerait au péage urbain de Londres, avec des caméras qui enregistreraient les véhicules empruntant l'axe.

Le contournement de Thionville est lui à peaufiner, la faute à de nombreux désaccords sur le tracé potentiel, qui aujourd'hui ne satisfait pas tout le monde.

La ministre des Transports Elisabeth Borne doit annoncer ses choix fin février, un calendrier de réalisation de tous ces projets devant être inscrit dans une loi d'orientation des mobilités, promise pour avril. Le Parlement aura ensuite le dernier mot.