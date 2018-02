4 Persounen tëscht 16 an 18 Joer goufen ugeschoss a schwiewen nach ëmmer a Liewensgefor. Am Ganze sinn an den Ausernanersetzungen 22 Leit blesséiert ginn.Bis ewell ass nach net genee gekläert wéi et zu den Ausernanersetzungen komm ass. Engem Vertrieder vun enger Hëllefsorganisatioun no, hätt en afghanesche Passeur probéiert, fir Migranten ze kontrolléieren.D'Police op der Plaz sicht haaptsächlech no engem Afghan, deen ënner Verdacht steet, besonnesch an d'Onroue verwéckelt gewiescht ze sinn.De franséischen Inneminister Gérard Colomb ass nach en Donneschdeg den Owend op d'Plaz gefuer, fir mat den zoustännegen Autoritéiten iwwert déi ugespaante Situatioun ze schwätzen. Hien huet vun engem Ausmooss vu Gewalt geschwat, wat et nach ni gouf. D'Situatioun fir d'Awunner zu Calais wier net z'erdroen, sou de Colomb viru Journalisten op der Plaz.

Obwuel de risegen inoffizielle Flüchtlingscamp vun den Autoritéiten zougemaach gouf, hale sech den Ament do no Estimatioune vun Hëllefsorganisatioune ronn 800 Migranten op. D'Autoritéite schwätze vu bis zu 600 Flüchtlingen. Si probéieren ëmmer nees, sech op Camionen ze verstoppen, fir iwwert d'Waasser oder duerch den Eurotunnel a Groussbritannien ze kommen.