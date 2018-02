No enger Schéisserei an enger Schoul zu Los Angeles an den USA huet d'Police e Meedche vun 12 Joer festgeholl.

Zwee Schüler am Alter vu 15 Joer wieren an engem Klassesall vun de Schëss getraff ginn, heescht et vun der Police op Twitter.



Et ass net gewosst, wéi d'Meedchen d'Waff konnt an d'Schoul schmuggelen. Déi betraffe Schoul zielt ronn 300 Schüler.

D'Police geet a priori dovunner aus, datt d'Meedchen d'Waff net express ausgeléist huet.