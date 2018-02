Wéi et heescht, wier den Auto an där chinesescher Metropol op en Trottoir gerannt, wou dee Moment eng sëlleche Leit ënnerwee waren fir op d'Aarbecht.

Op d'mannst 18 Persoune solle blesséiert gi sinn, 3 dovu schwéier.



D'Police schléisst en Attentat aus. Wéi et heescht, hätt de Chauffeur hannert dem Steierrad gefëmmt. Dobäi wier den Auto a Brand geroden an de Mann hätt d'Kontroll iwwert d'Gefier verluer. Hien hat ouni Lizenz geféierlech Gidder transportéiert. U Bord vum Won waren deemno eng ganz Partie Gasfläschen.







Op chineseschen Televisiounschaînë waren dann och Biller ze gesinn, op deenen en Auto am Gaang war, ze brennen. Um Buedem louchen eng ganz Partie Leit, déi vun de Secouriste behandelt goufen.



Den Tëschefall ass geschitt um leschten Dag vun der britescher Premierministesch Theresa May hirer dräi Deeg laanger Visite a China. Hir lescht Statioun war Shanghai. Um Programm steet eng Ried viru Wirtschaftsvertrieder.