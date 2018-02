Um Tarmac vum Frankfurter Fluchhafen gouf et eng Kollisioun tëscht engem Bus an engem Gefier wat Fligeren zitt.

Éischten Informatiounen no hätt d'Gefier dem Bus d'Virfaart geholl. 14 Mënsche goufe verwonnt, eng Persoun koum mat schwéiere Blessuren an d'Klinik. Am Bus souze Fluchpassagéier, déi vun hirem Fliger bei den Terminal sollte bruecht ginn.