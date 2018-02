Den Ament gi weltwäit ronn 260 Millioune Kanner net an d'Schoul. A Kriseregiounen ass den Taux vun Analphabeten dräi mol méi héich wéi soss op der Welt. Am Niger beispillsweis kënne 76% vun de Jonken net liesen a schreiwen, am Tschad 69%. Dëst sinn alles Länner déi scho laang mat Instabilitéit an Aarmut konfrontéiert sinn.