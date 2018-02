Äerzbëschof iwwer Afrin (02.02.2018) Zanter Mëtt Januar, kämpft déi tierkesch Arméi am Nordwesten vu Syrien géint déi kurdesch Miliz YPG. An deem Kontext, haat de Mëtten eng Delegatioun vun der syresch-kurdescher Communautéit, eng Entrevue mam lëtzebuerger Aërzbeschof.

Trotz den internationalen Kritiken, attackéiert den tierkesche President Erdogan mat sengen Truppen weiderhin déi syresch Stad Afrin. Iwwer 300 Ziviliste goufe bei den Operatiounen an de leschten Deeg blesséiert. Dowéinst fuerdert déi syresch-kurdesch Communautéit, elo e Waffestopp, e Korridor fir Hëllefsgidder, esou wéi diplomateschen Drock op d’Tierkei.Wei et vun Ankara heescht, wéilt een déi kurdesch Miliz awer bis op Weideres aus dem Grenzgebitt verdreiwen an d’Awunner vun Afrin virun der “Ënnerdréckung vun Terroristen” befreien. D'YPG, déi der PKK nosteet, wier nämlech den Haaptfeind vum tierkesche Staat, esou de President Erdogan.Fir d'kathoulesch Kierch kéint et jiddefalls net sinn, dat Dschihadisten vun Al-Nousra fir déi tierkesch Arméi kämpfen. Vill vun de syresche Flüchtlingen, déi aktuell an Europa sinn, hunn nach Famill a Syrien.Virun allem de franséische President huet Ankara gewarnt, d’Operatiounen als Invasioun op d’Nopeschland ze notzen. An deem Kontext, gouf et viru kuerzem dann och Antikrichsdemonstratiounen zu Istanbul, déi awer mat Gewalt vun der Police repriméiert goufen. Eng sëlleche Journalisten, Aktivisten a Politiker goufe festgeholl.