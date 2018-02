De Ramadan ass e Freideg zu Paräis wéinst Vergewaltegung ugeklot ginn an an de Prisong komm, nodeems e schonn zwee Deeg an Untersuchungshaft souz.

D'Affaire suergt den Ament an der moslemescher Communautéit a Frankräich fir Onrou.



De 55 Joer alen aflossräichen a kontestéierten Intellektuellen ass mat zwou Plaintë confrontéiert.



Zwou Fraen, déi gemengt haten am Tariq Ramadan e spirituellen Guide fonnt ze hunn, hu mat vill Detailer sexuell Aggressiounen aus de Joren 2009 an 2012 géint si denoncéiert.





Méi Detailer iwwer d'Affaire (AFP)

"Christelle", la femme de 40 ans qui a choisi ce pseudonyme et souffre d'un handicap physique, accuse l'universitaire de l'avoir violée et frappée lors de leur unique rencontre à Lyon en 2009.

"Coups sur le visage et sur le corps, sodomie forcée, viol avec un objet et humiliations diverses, jusqu'à ce qu'elle se fasse entraîner par les cheveux vers la baignoire et uriner dessus, ainsi qu'elle l'a décrit dans sa plainte", rapporte le magazine Vanity Fair, qui a rencontré la plaignante.

Tariq Ramadan et "Christelle" ont confronté jeudi en fin d'après-midi leurs versions devant les enquêteurs.

Au terme de trois heures d'une audition très tendue, le théologien, qui nie tout rapport sexuel avec elle, a refusé de signer le procès-verbal. Selon une source proche du dossier, il a été mis en difficulté par la connaissance qu'avait la plaignante d'une petite cicatrice à l'aine, indécelable sans un contact rapproché.

De son côté, Henda Ayari accuse Tariq Ramadan de l'avoir violée à Paris en 2012. Cette femme de 41 ans avait déjà raconté la scène dans son autobiographie en 2016, mais en désignant son agresseur présumé par un pseudonyme.

Pour tenter de mettre un terme au scandale, la défense de l'intellectuel avait versé au dossier des échanges sur Facebook censés discréditer la parole de cette ancienne salafiste devenue militante féministe.

En trois mois d'enquête, les policiers ont auditionné les plaignantes et d'autres possibles victimes. Ils ont aussi recueilli de nombreux échanges à caractère érotique, témoignant d'un libertinage en contradiction avec le discours religieux affiché par l'intellectuel.

L'affaire ayant également fait resurgir des accusations d'agressions sexuelles sur ses élèves à Genève dans les années 1990, Tariq Ramadan s'est mis en congé "d'un commun accord" de la prestigieuse université britannique d'Oxford, où il enseignait comme professeur d'Études islamiques contemporaines. Il continue toutefois de diriger un Institut islamique de formation à l'éthique (IIFE) à Paris.