Et gi momentan jo eng grouss Zuel vu Wirtschaft-Sanktioune géint Nordkorea vun de Vereente Natiounen.

Ma wéi et an engem neie Rapport vun der UNO awer elo heescht, géife sech d’Nordkoreaner dorunner awer kaum bis guer net stéieren, well trotz Verbuet, massiv géif exportéiert ginn.

Dat géif virun allem Matières premières wéi Eisen oder Kuel betreffen, déi Nordkorea u sech net méi däerf exportéieren. Mä et géif mat allen Tricke geschafft ginn. Schëffer wieren beispillsweis mat falschen Dokumenter an ënnert falschem Pavillon maritime ënnerwee, oder d’Wuer géif um oppene Mier ausgetosch ginn.

D’Uno schätzt, dass de nordkoreanesche Regimm duerch esou Tricksereien ewell scho Wueren am Wäert vun iwwer 200 Milliounen Dollar hätt kënnen ëmsetzen.