Dat hunn EDF an d'Lëtzebuerger Autoritéiten um Samschdeg de Moien an engem Communiqué matgedeelt. D'Equippe vun der Atomzentral sinn am Gaang, no de Grënn vum Problem ze sichen.



Wéi et vun den Autoritéiten heescht, hat den Tëschefall keen Impakt op d'Sécherheet vun den Installatiounen, de Mataarbechter an der Ëmwelt.



Veuilliez trouver ci-dessous une communication de EDF-CNPE de Cattenom:



Nous vous informons que vendredi 2 février 2018, peu après 19h00, l'unité de production n° 4 de la centrale nucléaire de Cattenom a été déconnectée du réseau électrique suite à l'arrêt de la turbine du groupe turbo-alternateur, située dans la partie non nucléaire de l'installation.



Les équipes de la centrale réalisent actuellement un diagnostic pour préciser les causes de cet arrêt.

Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel et l'environnement.



