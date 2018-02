© afp

Den 28 Joer alen Salah Abdeslam kritt de Prozess gemaach, wéinst enger Schéisserei am Bréisseler Quartier Forest. De 15. Mäerz 2016 wollt d'Police do eng Wunneng duerchsichen, 3 Männer hunn awer op d'Beamte geschoss. De Salah Abdeslam ass deemools mat engem zweete Mann fortgelaf, gouf awer dräi Deeg méi spéit festgeholl. E Méindeg muss hie sech wéinst dem versichte Mord u Poliziste veräntweren.



Den Terrorist ass nach 2016 vun der Belsch u Frankräich ausgeliwwert ginn an ass zënterhier an engem Prisong bei Paräis. Fir d'Zäit vum Prozess gouf respektiv gëtt hien an den Norden vu Frankräich verluecht a gëtt da vun do aus all Dag déi 140 Kilometer an de Palais de Justice op Bréissel gefouert.

D'Geriichtsgebai ass vun e Méindeg un groussraimeg ofgespaart an d'Sécherheetskontrolle sinn natierlech ganz streng.