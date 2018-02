© AFP

De Powell, deen e Sopnndeg 65 Joer al ginn ass, ass den éischte Chef vun der Federal Reserve, dee kee Wirtschaftswëssenschaftler ass. De studéierte Jurist war ënnert anerem als Investmentbanker an am amerikanesche Finanzministère aktiv.



De Jerome Powell ass de Successeur vun der Janet Yellen, där hir Mandatszäit eriwwer ass. Den neie Chef vun der Fed, dee vum amerikanesche President Donald Trump erausgesicht gouf, sëtzt zanter 2012 am Conseil vun de Gouverneure an trëtt d'selwecht wéi seng Virgängerin fir eng moderat Zënspolitik an.