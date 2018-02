© AFP

Wéi Aktiviste vun der Plaz mellen, wieren eng Handvoll Zivilisten e Sonndeg no engem Loftugrëff vun der syrescher Aviatioun op d’Stad Sarakeb, mat Otemwee-Problemer an ee Spidol ageliwwert ginn. D’Persounen hätte vun engem eeklege Geroch geschwat, dee sech no der Attack ausgebreet hätt. Och Awunner an Dokteren hätten dat confirméiert.

Déi leschte Woch hat den amerikanesche Verdeedegungsminister James Mattis dem Regime vum Bachar Al Assad virgehäit weider Chemiewaffen ze produzéieren an anzesetzen. Déi syresch Regierung huet dat allerdéngs dementéiert an erkläert seng Chemiewaffe wieren alleguerten zerstéiert ginn.