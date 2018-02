Jonk Finnin, déi zu Lëtzebuerg ugegraff gouf, huet ausgesot (05.02.2018) Déi jonk Finnin war virun eppes méi wéi 3,5 Joer an de Lavalspark joggen, wéi si vum Jérémy Pierson brutal ugegraff gouf.

Prozess Béatrice Berlaimont um Méindeg: Rep. Eric Ewald



D'Zeien, déi elo a Finnland wunnt an extra fir hir Depositioun op Arel koum, huet e Méindeg de Moien an hirer Mammesprooch a plazeweis bal ënner Tréinen ausgesot ...

Si war ganz schwaarz ugedoen an huet ronn 50 Minutten ausgesot, déi deemools 18 Joer jonk Finnin, déi den 12. Juni 2014 um 20.30 Auer an de Lavalspark lafe goung. Um Enn vum Parking gesäit si e Mann, deen eng Plastikstut am Grapp huet; soss war kee Mënsch wäit a breet. Wéi déi jonk Fra op seng Héicht kënnt, schwätzt hie si un; well si hien net versteet, äntwert si op Englesch. Kuerz drop peekt hie si a probéiert, hir eppes op de Mond ze drécken; si geet dovun aus, dass hie si betäube wëll. Si versicht, hien ewechzedrécken an net anzeootmen, ma de Jérémy Pierson ass méi staark wéi si. Si kritt e Schlag op d'Broscht, fält op de Buedem, hien hëlt en Taser eraus a si kritt, Zitat, "eng 20 Déchargen", wouvu si nach Plazen huet. Si rennt mat Féiss, wiert sech, wéi si kann a bäisst hien an d'Hand; hie léisst lass, si wëll fortlafen, mä packt dat net. Hie kritt si zréck, stéisst si a pickegt Gestrëpps a benotzt weider säin Taser; si jäizt, denkt, dass si muss bei Bewosstsi bleiwen, ma well si eng gutt Konditioun huet, geet hien op eemol senger Wee. Si kuckt nach a seng Richtung, hien huet, Zitat, "en dégoûtant Laachen um Gesiicht", ier si fortleeft, um kierzte Wee fir heem. Si seet enger Fra, där si begéint, wat geschitt ass; déi rifft der Police un a si dono hirer Mamm.Eng 6 Méint dono, wéi d'Béatrice Berlaimont verschwënnt, gesäit si op Facebook Fotoe vum Jérémy Pierson, erkennt hien direkt erëm a geet bei d'Police. "Ech hat déi Zäit e kloert Bild dovun, wie mech ugegraff huet!", betount déi jonk Fra, déi donieft vun engem considerable psychologeschen Impakt geschwat huet, deen d'Attack op si hat. Si hätt dono Angscht virun allem gehat, fir dagsiwwer trëppelen ze goen, eleng ze sinn oder hir Wunneng ze verloossen. "Ech hat Angscht, dass ee mech iwwerfalen an ëmbrénge géif, hat d'Gefill, knaschteg ze sinn, well dee Mann mech beréiert hat. Do virdrun hat ech ni sou Ängscht! Wéi ech matkrut, wat dem Béatrice widderfuer ass, war et eng schwéier a besonnesch penibel Zäit!" 2015 plënnert si an Holland, isoléiert sech awer weider a geet 2016 zréck a Finnland, bei hir Famill; zanterhier géif et lues a lues besser goen.D'Presidentin vum Geriicht hat no där Ausso vu Plaze bei engem Ouer, um Hals, u béide Knéien an Ielebéi an un engem Aarm vum Affer geschwat, an datt de Jérémy Pierson sech nach ëmmer net un dës Dot erënnert, och wann dat zu engem Zäitpunkt geschitt wär, wéi hien zu Lëtzebuerg war; hie wär awer normalerweis fir seng Drogeconsommatiounen an e Bar op der Stater Gare gaangen.Um Enn vun hirer Depositioun sot déi jonk Fra, si wär frou, dass si dozou aussoe konnt, wat de Jérémy Pierson sengen Affer ugedoen huet. "Wa mer dat net hätte kënnen, hätt hie vun eis schwätzen a soe kënnen, mir wäre mat him matgaangen. Mir sinn d'Stëmm vum Béatrice, dat net entkoum. Ech hu vill un hir Famill geduecht a wäert si ni vergiessen!", huet d'Finnin nach gemengt, wouropshin d'Mamm vum Béatrice gekrasch huet.Ganz um Enn hu sech béid Fraen och ëmäerbelt!

D'Isabelle Hustin huet dann och vun engem ganz emouvante Moment geschwat.

D'Isabelle Hustin, Mamm vum Béatrice Berlaimont



