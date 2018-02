Zum Ofschloss vun de Koalitiounsverhandlungen maachen et CDU, CSU an SPD nach eng Kéier spannend.

E Sonndeg waren zwar d'Vertrieder vun de Parteien an de Beräicher vum Logement an der Digitaliséierung weiderkomm, ma eng Decisioun fir ee Koalitiounsaccord z’ënnerschreiwen, gouf op e Méindeg reportéiert. D'Gespréicher wäerten um Méindeg am Willy-Brandt-Haus weidergefouert ginn, dat well déi temporär Aarbechtsverträg an d’Zwou-Klasse-Medizin zu den zwee Knackpunkten gehéieren, déi nach musse gekläert ginn. Jiddefalls wéilt ee mat de Verhandlungen um Méindeg fäerdeg ginn, sot den hesseschen CDU-Ministerpresident Volker Bouffier. Et wier ee beméit, mä ob et wäert klappen, do wier hie sech onsécher.

Dobäi hu sech d’Union an SPD e Sonndeg beim Logement gëeenegt. 2 Milliounen nei Wunnenge sollen an den nächste 4 Joer gebaut ginn. Mat där héijer Offer vum Wunnraum, wëll een eben d’Hausse vun de Loyeren an de Groussstied bremsen. Dowéinst sinn insgesamt 4 Milliarden Euro virgesinn. Mat deene Sue wëll een awer och de soziale Wunnengsbau fërderen an d'Amortissementer fir Bauhäre schafen. Ënnerstëtzt gi virun allem déi déi energetesch bauen, esou ewéi Familljen, déi hier eegent Haus baue wëllen. Scho virun de Verhandlungen hat den SPD-President Martin Schulz annoncéiert, datt et wéilt esou séier méiglech viru kommen.

Wéi scho virun 4 Joer, huet déi grouss Koalitioun och d’Digitaliséierung zu enger Prioritéit erkläert. Anescht ewéi deemools, soll dat an Zukunft iwwer de Glasfaserkabel geléngen. Däitschland soll nämlech flächendeckend mat schnellem Internet a 5G-Réseauen equipéiert ginn. Déi 12 Milliarden Euro Käschte sollen iwwert eng Stee vu de 5G-Lizenzen finanzéiert ginn. Vu 2025 u soll d’Recht op e séieren Internet dann och gesetzlech fixéiert ginn. Och d’Verwaltunge solle vun 2022 u komplett digitaliséiert ginn. Ma an Zukunft wieren nach wichteg Punkten ze klären, betount d’Kanzlerin Angela Merkel.



Däitsche Medien no, wëllen déi 3 Parteicheffen vun der CDU, CSU an SPD en Dënschdeg dann de fäerdegen Accord vun der grousser Koalitioun presentéieren.