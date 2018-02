© afp

Interview mam Finanzexpert Claude Schettgen.



Kräfteg Chute och fir de Bitcoin

Den amerikaneschen Aktienindex Dow Jones huet e Méindeg dramatesch u Wäert verluer. Fir d'Clôture zu New York huet de Leetindex e Minus vun 4,6% notéiert a louch bei 24.346 Punkten. Dat waren 1.175 Punkte manner wéi nach e Freideg. Och déi aner Indice sinn an de Keller gerutscht.D'Nervositéit vun den Händler gëtt, den Aussoe vun Experten no, duerch e puer Facteuren ausgeléist. Ënnert anerem duerch d'Suerg, dass di amerikanesch Zentralbank vun hirer aktueller Strategie ewech kënnt an de Leetzëns däitlech kéint an d'Luucht setzen, anescht wéi bis elo geplangt. Et ass Paradox, ma et sinn déi positiv Wirtschaftsdaten, déi d'Spekulatioune ronderëm de Leetzëns ausléisen.Nom massive Crash un der Wall Street sinn e puer Stonnen drop och d'Bourssen an Asien an an Australien nogezunn. Nieft de Marchéen zu Tokio an an Australien, hunn och China an Hongkong Perten agestach.Déi digital Währung ass e Méindeg ënner 7.000 Dollar gefall. Op der gréisster Handelsplattform louch de Bitcoin e Méindeg Nomëtteg bei 6979 US-Dollar. Domadder ass en nees ëm 15 Prozent par Rapport zu e Sonndeg gefall. Am Dezember hat d’Kryptowährung nach un der Limitt vun 20.000 Dollar gekraazt.Ee vun de Grënn, firwat de Bitcoin déi lescht Wochen esou gefall ass, ass datt et ëmmer méi Fuerderunge ginn fir d’Währung ze reguléieren. Vum President vun der europäescher Zentralbank dem Mario Draghi huet et e Méindeg geheescht, d’Digitalwährungen missten als riskant Wäertplacementer ugesi ginn. Den Ament géif d’Bankenopsiicht vun der Europäescher Zentralbank d’Risike vun deene Währungen analyséieren. Ee weidere Grond fir d’Baisse sinn awer och rezent Hackerattacken an technesch Problemer.

Den Dax ass och ofgestierzt

Nodeems den Dow-Jones-Index dee gréisste Punkteverloscht a senger Geschicht markéiert huet an d'Bourssen an Asien sech rout uweisen, goung et en Dënschdeg de Moien och um däitschen Aktiemaart biergof, an zwar däitlech.Den däitsche Leetindex Dax ass ëm iwwer 3,5 Prozent op 12.248 Punkte gefall. Schonn e Méindeg waren et 0,8 Prozent.