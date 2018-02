Nodeems déi leschte Woch SpaceX mat enger Falcon-9-Rakéit de Lëtzebuerger Satellit GovSat1 eropgeschoss huet, steet en Dënschdeg ee weidere wichtegt Event fir déi amerikanesch Firma un. Mat der Heavy Falcon, schéisst SpaceX déi stäerkste Rakéit an den All. Si soll bis zu 64 Tonnen kënnen transportéieren.



RTL-News: Fotoen a Videoen - GovSat1: Start an Trennung vu Rakéit si gegléckt



Während dem Testfluch haut, huet d’Rakéit een Tesla Elektro-Auto vum Elon Musk, dem Chef vun Tesla gelueden. D’Heavy Falcon soll emol en Tour ëm de Mars maachen. Spéiderhi soll si fir Reesen op de Mount an op de Mars agesat ginn.







Fir just emol d’Gréisstenuerdnung aschätzen ze kënnen. Wou d’Falcon9, déi de GovSat1 de leschte Mëttwoch transportéiert hat, 9 Düsen hat, huet d’Heavy Falcon der 27.