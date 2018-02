No 5 Joer

Ee Geriicht zu London soll nämlech préiwen, ob eng Demande fir de Mandat d’arrêt géint de Wikileaks-Grënner fale gelooss gëtt oder net.



D’Affekote vum Assange haten déi Demande gestallt, fir datt den Assange d’Ambassade vum Ecuador zu London ka verloossen, ouni direkt duerno vun der britescher Police festgeholl ze ginn.



Zanter 5 Joer lieft den Assange an der Ambassade. Hie war 2012 dohinner geflücht, fir ze verhënneren, datt hien u Schwede ausgeliwwert gëtt. Do hätt hien de Prozess wéinst méiglecher Vergewaltegung kéinte gemaach kréien, mëttlerweil ass de Fall awer op d’Säit geluecht ginn.



Ma déi britesch Police kéint hien nach ëmmer festhuelen, well e géint Bewährungsoploe verstouss hat.