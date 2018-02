Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Dat schreift d’New York Times a berifft sech op 4 Persounen, déi mat der Saach vertraut wieren. Wéi d’Zeitung weider mellt, géifen d’Affekote fäerten, datt den Trump nom Gespréich eventuell kéint reprochéiert kréie gelunn ze hunn, nodeems e schonn an der Vergaangenheet net ëmmer d’Wourecht gesot huet.Virun zwou Wochen hat den amerikanesche President uginn, mam Mueller wëllen ze schwätzen, an och ënnert Eed wëllen auszesoen, wann dat néideg wier. Sollt een Interview refuséiert ginn, kann den Robert Mueller de President virun eng Grand Jury zéien. Sollt en och do refuséieren auszesoen, da kann dat bis virun d’Iewescht Geriicht goen.