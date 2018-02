Players and staff members of the Manchester United team, and sport journalists prepare to board the BEA Elizabethan plane in Manchester, northwest England which was to crash in a blizzard at Munich airport on February 6, 1958 © AFP

Um Dënschdeg gëtt un d'Affer geduecht.D'Gedenkzeremonie ass am Stadion "Old Trafford", wou eng Auer ëmmer un den Zäitpunkt vum Accident, de 6. Februar 1958, 15:08 Auer, erënnert.Zu München gi ronn 2.000 Fans aus Manchester erwaart, déi der Tragedie op der Plaz gedenke wëllen. Mat de "Busby Babes", déi no hirem Teammanager Sir Matt Busby benannt gi sinn, huet England seng "Wonnermannschaft" verluer.De Fliger huet et net gepackt bei engem drëtte Versuch, vun der schnéibedeckter Piste, ze starten. D'Maschinn ass an en Haus gerannt.