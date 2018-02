© Input Presse

De Liniebus hat an enger Kéier d'Kontroll op der glater Strooss verluer an ass de Gruef gerëtscht. D'Strooss huet misse gespaart ginn an et koum zu Stauen.Am Saz war d'Police, d'Pompjeeë an den DRK vu Bitburg, mat engem Samusdokter an dem Malteser Hilfsdienst vu Welschbillig.