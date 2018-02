Prozess géint Jérémy Pierson (06.02.2018) Um Dënschdeg de Moie goufe 7 Lëtzebuerger Polizisten am Kader vum Prozess géint de Jérémy Pierson zu Arel viru Geriicht gehéiert.

Den 8. Dezember 2014 hat de Jérémy Pierson eng Course-Poursuite mat eiser Police, déi ënnert anerem iwwer Alzeng a Fréiseng gefouert huet. Um Enn koum de Beschëllegten als Geeschterfuerer iwwert d'Saarautobunn fort. No den Auditioune vun de Poliziste sot d'Me Mignon, Affekotin vun der Mamm vum Béatrice Berlaimont a vun engem zweete Vergewaltegungsaffer vum Jérémy Pierson, dëst zu den Erkenntnisser, déi si aus deenen Depositioune gezunn huet:

D'Me Mignon um RTL-Mikro



De Jérémy Pierson, deen zanter enger Woch zu Arel v.a. wéinst der Entféierung, der Séquestratioun, Violen an dem Mord vum jonke Béatrice Berlaimont, am November 2014, de Prozess gemaach kritt, hätt zu Lëtzebuerg kënne festgeholl ginn!

Dat hat net nëmmen d'Enquête erginn, mä dat hunn den Dënschdeg Moien um Areler Geriicht och déi 7 Lëtzebuerger Poliziste confirméiert, déi als Zeien an deem Prozess geruff waren. Si sinn dem Ugekloten den 8. Dezember 2014 begéint, een Dag, ier deen zu Arel gepëtzt gouf.





Prozess géint Jérémy Pierson/Reportage Eric Ewald



Am fréien Owend vum 8. Dezember 2014, op deem et, engem Polizist no, Zitat, „vill geschneit huet, wéi haut“, kritt d'Police vun engem belsche Kolleg e geklauten Auto mat Placken aus eisem Nopeschland gemellt, deen zu Arel eng Policespäer duerchbrach hätt. De Won fält hei am Land op, wéi en zu Alzeng demi-tour mécht an a Richtung Fréiseng fiert, riicht an e Stau eran. Am décken Trafic gëtt de Won erkannt an zwee Polizisten an Uniform klammen aus hirem Gefier eraus. Deen ee geet op d'Chauffeur-, deen aneren op d'Bäifuerersäit, een hält seng Pistoul op de Jérémy Pierson a seet, op franséisch, hie soll erausklammen, wéi keng Reaktioun kënnt, schloen d'Polizisten eng Fënster vum Auto futti, de Chauffeur dréint de Kapp wuel, mä kuckt duerch d'Polizisten erduerch, mat den Hänn um Steier. Op eemol fiert den Auto virdrun un, de Jérémy Pierson op d'Polizisten duer, déi mussen op d'Säit sprangen, fir net mat ewechgeholl ze ginn, ee Polizist probéiert, op e Pneu ze schéissen, geréit awer d'Luuchten an den italieneschen Auto kënnt trotz déckem Trafic iwwert d'Géigespuer fort. Aner Poliziste fueren him no, op der Flucht kritt de Jérémy Pierson op d'mannst 3 Autoen ze paken, fiert iwwer Kräizungen ewech, trotz rouder Luucht an ouni ze bremsen, a setzt deemno säi Liewen an dat vun aneren op d'Spill, mat, Zitat, „iwwerdriwwen héijer Vitesse“. Zu Fréiseng, beim Rondpoint an Direktioun Frankräich, fiert hien nees iwwert d'Géigespuer, fir laanscht weider Polizisten ze kommen an dunn als Geeschterfuerer op d'Saarautobunn erop. Zwee Poliziste fueren doropshin op Uespelt, wëlle richteg op d'Autobunn erop an hien interceptéieren, wat hinnen awer net gléckt. Déi ganz Aktioun dauert net grad eng hallef Stonn. Ee Polizist huet den Dënschdeg de Moie vun engem Wonner geschwat, dass, „keen uergt Accident geschitt ass“.

De Jérémy Pierson seet haut zu all deem, hie wär sécher net mat 50 gefuer a kéint sech drun erënneren, als Geeschterfuerer ënnerwee gewiescht ze sinn.

Wouropshin d'Vertriederin vum Parquet d'Geschwueren drun erënnert, wat de Jérémy Pierson gesot hätt: dass hien net matkritt hätt, dass dat Poliziste waren, dass hien Angscht gehat an d'Hänn an d'Luucht gehalen hätt, dass d'Poliziste lëtzebuergesch mat him geschwat hätten an dass hie mat den Hänn an der Luucht aus dem Stau eraus ugefuer wär. Dogéint huet ee vun den Affekote vum Jérémy Pierson dem Jury géintiwwer vu Gewalt vu Säite vun der lëtzebuergescher Police geschwat.

Dat wollt d'Me Mignon, Affekotin vun der Mamm vum Béatrice Berlaimont a vun engem zweete Vergewaltegungsaffer vum Jérémy Pierson, net sou stoe loossen.





D'Me Mignon, Affekotin vun der Mamm vum Béatrice Berlaimont



Mat den Aussoe vun de 7 Poliziste koum de Moien dann och de Lëtzebuerger Volet vun deem Prozess op en Enn.