Dëst huet d'Bedreiwergesellschaft um Dënschdeg via Twitter matgedeelt. Wéini déi beléift Paräiser Attraktioun erëm fir de Public accessibel ass, ass nach net gewosst. D'Touriste sinn opgefuerdert ginn, sech iwwert d'sozial Netzwierker um Lafenden ze halen. Am leschte Joer konnt den Tuerm 6,2 Millioune Visiteuren ulackelen.Den Eiffeltuerm ass 1889 fir d'Weltausstellung gebaut ginn an deementspriechend nom Numm vu sengem Konstrukteur Gustave Eiffel benannt ginn. Um 324 Meter héijen Tuerm kann een net nëmmen déi wonnerbar Aussicht iwwert Paräis op de Plattforme genéissen, mee och am Restaurant huet een eng schéin Vue.Dem Wiederdéngscht Meteo France no ass virun allem den Norde vu Frankräich vum Wanterwieder betraff. Wéinst dem ville Schnéi koum et zu ville Problemer am Verkéier.