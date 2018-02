Den Julian Assange muss sech weider verstoppen (06.02.2018) Ee britescht Geriicht huet refuséiert, den Haftuerder op de Grënner vu Wikileaks opzehiewen.

Den Assange ass zënter 2012 an der Ambassade vun Ecuador zu London blockéiert. Hie fäert, dass hie verhaft an un d'USA ausgeliwwert gëtt, esoubal hien d'Ambassade verléisst.



Fir de Julian Assange hätt et kënnen e ganz wichtegen Dag ginn. D'Affekoten wollten, datt hire Mandant d'Ambassade vum Ecuador zu London verloosse kéint ouni Angscht ze hunn, festgeholl ze ginn.



Mä e britescht Gericht ass net op dës Demande agaangen an huet de mandat d'arrêt géint de Grënner vu WikiLeaks net opgehuewen.



Dat bedeit, datt den Assange sech weider an der Ambassade verstoppe muss an dat elo scho bal 6 Joer. D'Affekoten haten argumentéiert, datt dës enger Prisongsstrof gläich kënnt.



Trei u senger Säit seng Katz, déi sech haut traditionell de Fotografe gewisen huet.



Den Assange war 2012 an d'Ambassade geflücht, fir net u Schweden wéinst Vergewaltegungs-Virwërf ausgeliwwert ze ginn a vun do weider un d'USA. Senger Meenung no dreet him hei de Prozess a méiglecherweis esouguer d'Doudestrof. WikiLeaks hat dausende vu geheimen Dokumenter, och iwwer d'Virgoe vun der US-Arméi am Irak an am Afghanistan publizéiert.