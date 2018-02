X

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018

Do wou eréischt viru Kuerzem de Lëtzebuerger Satellit gestart ass, huet sech elo och déi 70 Meter laang Rakéit Falcon Heavy op de Wee an d'Weltall gemaach.D'Zil vun der Rakéit ass eng Ëmlafbunn ronderëm d'Sonn, déi deelweis ganz no un de Mars kënnt. Ronn 2 Minutte nom Lancement sinn déi zwou Hëllefsrakéite fir de Start nees zu Cape Canaveral gelant.Dësen alleréischte Fluch vun der Rakéit ass awer nëmmen een Test. An Zukunft hofft ee Materialien an Astronauten, mat Hëllef vun der Falcon Heavy, op de Mars oder de Mound transportéieren ze kënnen. D'Rakéit kann nach 64 Tonne Materialie lueden an transportéieren.Zil ass et mat der Rakéit an Zukunft Mënschen bis op der Mount an op der Mars ze transportéieren.Wat witzeg ass, d'Rakéit huet ee rouden Tesla mat der Popp "Starman" um Steier gelueden.