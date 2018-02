Am Hin an Hier ronderëm den amerikanesche Staatsbudget soll et en Accord ginn.

Vertrieder vun der republikanescher Majoritéit an der demokratescher Minoritéit am US-Senat hunn en Dënschdeg matgedeelt, dass ee kuerz virdru stéing, sech eens ze sinn iwwert de Budget fir d'Joren 2018 an 2019.



D'Representantenhaus, dat vun de Republikaner kontrolléiert gëtt, huet doropshin en ëmstriddenen Iwwergangsbudget fir sechs Wochen ugeholl, mat deem e weidere Shutdown kann evitéiert ginn.



En Donneschdeg leeft den Delai fir en Iwwergangsbudget of. Wat iwwerdeems d'Reform vum Immigratiounsgesetz betrëfft, déi enk mat de Budgetsdebatten zesummenhänkt, si sech Republikaner an Demokraten bis ewell awer net eens.







Trump wëll eng Parade



Den amerikanesche President wëll mat enger Militärparade d'Stäerkt vu sengem Land a seng Roll als Chef vun der Arméi demonstréieren.



D'Wäisst Haus huet um Dënschdeg zu Washington bekannt ginn, dass den Donald Trump de Wonsch geäussert hätt, dass de Verdeedegungsministère sollt eng Parade organiséieren. Militärvertrieder géifen elo no engem Datum sichen.



Dem Trump seng Porte-Parole sot, dass den US-President ee grousse Supporter vun der amerikanescher Arméi ass, déi all Dag hiert d'Liewe riskéiert, fir d'Sécherheet vum Land ze garantéieren. Hien huet de Verdeedegungsministère domat chargéiert, eng Zeremonie op d'Been ze stellen, déi vun all den amerikanesche Bierger soll geschat ginn.