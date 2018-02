Duerch de ville Schnéi an d'Äis goufen et e Mëttwoch de Moien zu Paräis op en Neits massiv Problemer am Beruffsverkéier.

© AFP

Et koum zu laange Stauen op de Stroossen an den Autobunne ronderëm déi franséisch Haaptstad. Verschidde Verkéiersachse ware komplett gespaart, wéi et op FranceInfo heescht. D'Police an d'Streedéngschter ware ronderëm d'Auer am Asaz.



De franséischen Inneministère huet d'Bierger opgeruff hir Autoen am Garage stoen ze loossen. Op d'mannst 600 Automobilisten hunn d'Nuecht mussen an Noutlager verbréngen. Tëscht 1.500 an 2.000 Chauffere waren an hiren Autoe blockéiert an e puer honnert Passagéier op de Paräiser Garen.



© RTL Mobile Reporter / Françoise Mathay

RTL NEWS: Eiffeltuerm wéinst de Wiederkonditioune fir de Public zou



De Fluchverkéier op de Paräiser Fluchhäfen Orly a Charles de Gaulle konnt dogéint normal ofgewéckelt ginn. Och d'Metroen an den RER sinn normal zirkuléiert.





Och a Japan suergt zolitte Schnéi fir Chaos. Ronn 1.400 Gefierer sinn op enger Haaptverkéiersachs an der Provënz Fukui stieche bliwwen. Ënnert anerem d'Arméi war am Asaz, fir d'Autoen an d'Camione fräi ze schëppen an d'Leit mat Liewesmëttel a Waasser ze versuergen.



Och am Zuchtrafic goufen et grouss Problemer.