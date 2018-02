Dat huet sech awer als falsch erausgestallt. D'Pompjeeë konnte keen Ammoniak fannen.Den Alarm war ausgeléist gi wärend Maintenanceaarbechten um Niveau vum Traitement vum Killwaasser vun der Zentral.Als Virsiichtsmesure war d'Personal vu Cattenom gebiede ginn, an de Gebaier ze bleiwen.Le mercredi 7 février 2018 vers 15h30, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes. En effet, lors d'une intervention de maintenance au niveau de la station de traitement des eaux de refroidissement de la centrale, une alarme signalant la présence possible d'ammoniaque dans un local de la station s'est déclenchée. De façon préventive, il a été demandé à l'ensemble du personnel de rester abrité dans les locaux où il se trouvait. Les mesures réalisées par les pompiers ont démontré l'absence d'ammoniaque dans l'environnement. Ces mesures terminées et tout doute levé dans et à l'extérieur du bâtiment, les pompiers sont partis du site et l'ensemble du personnel a pu reprendre ses activités vers 16h30. Il n'y a eu aucun impact ni sur l'environnement ni sur la sécurité du personnel.