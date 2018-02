© AFP

Et hätt een absolut net d'Intentioun, sech mat US-Vertrieder ze treffen. Datt béid Länner lo während Olympia sech zesummen un een Dësch wäerte sëtzen, ass schonn auszeschléissen. Et wier keng Entrevue an deem Sënn virgesinn, esou ee Fonctionnaire aus dem nordkoreaneschen Ausseministère. Et hätt een ni ëm een Dialog mat den USA gebiedelt an dat wäert och an Zukunft net geschéien.Weider war et d'Ausso, dass Pjöngjang keng sportlech Festivitéite wéi d'Olympesch Wanterspiller fir politesch Zwecker wëll notzen. Den amerikanesche Vizepresident Mike Pence hat do virdrun eng méiglech Renconter net komplett ausgeschloss. De Pence participéiert d'selwecht wéi de protokollaresche Staatschef vu Nordkorea, Kim Yong Nam un der Ouvertureszeremonie vun den Olympesche Wanterspiller.Nordkorea huet iwwerdeems, een Dag ier d'Olympesch Wanterspiller bei hiren Nopere lancéiert sinn, seng traditionell Militärparad an der Haaptstad Pjöngjang ofgehal. Militärcamionen, aner Arméisgefierer, sou wéi Zaldoten sinn op Livebiller aus der Haaptstad ze gesinn. Domadder wëll Nordkorea seng Muecht demonstréieren an een Zeeche setzen, grad an engem Moment, wou seng Sportler a Südkorea fir d’Spiller ukoumen.