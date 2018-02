Am Ganze wiere 36 Membere vun der Organisatioun "Infraud" ugeklot ginn, sou de Ministère e Mëttwoch zu Washington. Si hunn dëse kriminellen Internet-Forum geréiert, deen op den Tausch an den Handel vu perséinlechen Donnéeën, virun allem vu geknackten Kreditkaarten spezialiséiert ass. De Schued gëtt op ëmgerechent 428 Milliounen Euro geschat. 13 vun den Ugekloten goufen an den USA, Australien, Groussbritannien, Frankräich, Italien, Serbien an am Kosovo verhaft. Et handelt sech ëm déi bis elo gréissten Unzuel un Arrestatiounen am Beräich vun der Cyberkriminalitéit.