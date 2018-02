Fir d'Gesondheetsinfrastrukture fir Kanner am Irak nees opzebauen, fuerdert d'Unicef Hëllefen an Héicht vu 17 Milliarden Dollar gefuerdert.

Fir d'Kanner am Irak

Den Zoustand vum irakesche Gesondheetssystem wier alarmant, sou e Vertrieder vun der Organisatioun am Irak e Mëttwoch zu Mossul. Fir schwanger Fraen, Neigebuerener a Kanner kéinte Krankheeten, déi soss liicht ze behandele sinn, séier eng Fro vu Liewen an Doud ginn. Mossul, wou jorelaang ënnert der Kontroll vun der Dschihadistemiliz vum sougenannten islamesche Staat stoung, war am Juli d'lescht Joer mat internationaler Hëllef vun der irakescher Arméi liberéiert ginn.