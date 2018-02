© AFP Archivbild

Et ware filmräif Zeenen am Spidol am Süde vu Spuenien: Déi zwee Polizisten, déi op dee Verdächtegen opgepasst hunn, hätten net intervenéiert, fir en Drama ze verhënnere. De Mann war en Dënschdeg während enger Course-Poursuite mat der Police mat sengem Motorrad verongléckt. Wéinst senge Blessure koum hien an d'Spidol. Kuerz drop hunn 20 Arméierter d'Spidol gestiermt an hunn dee verdächtegen Drogenhändler matgeholl. Si hu sech dono mat direkt e puer Fluchtautoen ewech gemaach.