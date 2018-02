D'Passagéier vun engem russesche Fliger hu bei Minustemperaturen an oppenen Dieren mussen am Fliger waarden, bis de Fliger vum Wladimir Putin gelant war.

© AFP Archivbild

An de soziale Medien hunn d'Leit sech beschwéiert, dass de Betrib um Jemejanowo-Fluchhafen, am sibireschen Krasnojarsk, virun der Arrivée vum President ofgebrach gouf. Et wier kal, sou eng Passagéier op Twitter. D'Fluchhafen-Mataarbechter hunn net duerfen op den Tarmac, fir d'Trap beim Fliger ewech ze huelen an d'Dieren zouzemaachen. De Fliger stoung domat zwou Stonnen bei Minus 16 Grad mat oppenen Dieren do ze waarden, bis d'Maschinn endlech konnt starten.