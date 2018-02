Am Kader vun den Debatten, ronderëm den US-Budget huet d'Nancy Pelosi domatter e Rekord gebrach.Um kuerz no 10 Auer e Mëttwoch de Moie Lokalzäit huet si ugefaange mat schwätzen an huet kuerz no 18 Auer d'Riednerpult nees verlooss. Déi 77 Joer Nancy Pelosi huet an hirer Ried d'Protektioun vun honnertdausende vu jonken Immigrante gefuerdert, déi den Ament dreeën, expulséiert ze ginn.Si huet de Budgetskompromëss, wéi e vum Senat ugeholl gouf, ferm an d'Gebiet geholl. Dëse gesäit nämlech eng sëllechen zousätzlech Depensë vir, déi d'Schicksal vun deene sougenannten "Dreamer" awer ausklamert.

Am Hin an Hier, fir e weidereze verhënneren, sollen et jiddefalls Fortschrëtter ginn. D'Spëtzte vu Republikaner an Demokraten am Senat hunn eegenen Aussoen no e Mëttwoch e Budgetsgesetz fir déi nächst zwee Joer ugeholl.Allerdéngs ass nach den Accord vum Representantenhaus néideg, deen awer alles anescht wéi sécher ass. An dësem Kompromëss gouf d'Reform vum Immigratiounsgesetz wéi gesot ausgeklammert.