© AFP

Den Dow-Jones-Index huet 4,15% verluer, respektiv iwwer 1.000 Punkten.

Ugangs der Woch hat den US-Leetzëns scho 4,6 Prozent noginn, zäitweis souguer 6 Prozent oder bal 1.600 Punkten. Den Dax an Däitschland huet en Donneschdeg och de gréisste Verloscht an engem Dag bannent annerhallwem Joer notéiert.



Och d'Mäert an Asien hunn nervös reagéiert an hunn den Dag däitlech méi schwaach ugefaangen. De japaneschen Nikkei louch bis en Donneschdeg de Mëtteg iwwer 3,2% am Minus.