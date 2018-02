© AFP

Kuerz no 8 Auer eiser Zäit war et elo d'Nouvelle vu Washington, datt de Senat säi Feu vert, fir den neie Staatsbudget ginn huet.



D'Senateuren hunn de Kompromëss mat 71 géint 28 Stëmmen ugeholl. Um Freideg de Moie soll och elo nach d'Representantenhaus ofstëmmen.



Den neie Shutdown an den USA war also nëmme vu kuerzer Dauer. Enn Januar war et och schonn zu engem Shutdown-Szenario komm.