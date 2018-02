© AFP

An engem Interview schwätzt hie vun engem respektlosen Ëmgang a senger Partei. D'SPD-Féierung géif seng Aarbecht net wäert schätzen. E Wuert, dat ee kritt hätt, géif net méi zielen.

Wéi e Verspriechen hie mengt, seet hien net.

De Sigmar Gabriel hat op de Parteivirsëtz verzicht an op eng Kanzlerkandidatur, fir Ausseminister ze ginn.

Et gëtt gesot, de Schulz hätt him dee Posten op en Neits versprach, mä elo soll jo dann de Martin Schulz selwer neien däitschen Ausseminister ginn.





Den däitschen Nach-Ausseminister Sigmar Gabriel ass elo awer déi nächst Woch bei der Sécherheetskonferenz zu München mat derbäi

Dat deelt um Freideg e Spriecher aus deem Ministère mat. En Donneschdeg hat et nach geheescht, de Sigmar Gabriel hätt net geplangt fir dohinner ze goen an de Martin Schulz géing asprangen.



De Sigmar Gabriel ass jo net frou driwwer, datt hien an där neier Regierung net op sengem Poste ka bleiwen, mä do duerch de Martin Schulz soll ersat ginn.