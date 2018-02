An der Lescht goufen ëmmer méi Tëschefäll gemellt. E Freideg goufen d'Pompjeeën géint 18 Auer wéinst enger Dampentwécklung an d'Atomzentral geruff.

Betraff war eng Pompel an engem Maschinneraum am net-nuklearen Deel vun der Produktiounsunitéit Nummer 4, heescht et an engem offizielle Communiqué. Déi Produktiounsunitéit war iwwregens réischt virun enger Woch automatesch ageschalt hin.



D'Pompjeeën hu festgestallt, datt sech op der Plaz eng Maschinn ze vill opgehëtzt hat, gebrannt huet et net. Den Tëschefall hat, wéi vun EDF heescht, keen Impakt op d'Sécherheet vun den Installatiounen, dem Personal an der Aktivitéit vum Site.