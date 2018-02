© AFP

Dee Pabeier sollt eigentlech eng Géigenduerstellung zu engem ëmstriddenen Text vun de Republikaner sinn, deen d'lescht Woch fir Opreegung gesuergt hat. Elo argumentéiert de President awer mat Sécherheetsbedenken.



D'Oppositioun zu Washington seet sech entsat. Den Donald Trump huet den Demokraten d'Méiglechkeet ginn, fir brisant Plazen am Text z'iwwerschaffen. Duerno, sou heescht et vum US-President sengem Affekot, géif d'Publikatioun nach emol gepréift. Am republikanesche Pabeier kritt den FBI doutéis Methode reprochéiert, mat deenen e fréiere Wahlkampfberoder vum Donald Trump iwwerwaacht gi wier.



Aner Affär am Wäissen Haus

D'Wäisst Haus ass iwwerdeems mat enger weiderer Affär vu Gewalt am Stot konfrontéiert. E Mataarbechter, dee fir den Donald Trump Riede schreift, huet demissionéiert nodeems seng Fra him reprochéiert huet si doheem geschloen ze hunn. De Concernéierte weist all Reproche vu sech. De Mann ass elo schonn den zweete Mataarbechter am Wäissen Haus, dee wéinst Gewaltviwërff zeréckgetrueden ass.