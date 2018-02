Dat hätt kéinte schif ausgoen, besonnesch bei Minustemperaturen. Géint 1 Auer an der Nuecht op e Samschdeg hunn e puer besuergte Bierger d'Police geruff, well an der Saarlandstrasse e klengt Meedchen mat senger Poppekutsch spadséiert ass. D'Kand hat deen Ament just eng Wëndel, Gummisstiwwelen an eng Jackette un.De Beamten huet dat Klengt herno gezielt, et wéilt gär an der Stad akafen. Déi ganz Aktioun muss dann awer méi ustrengend gewiescht sinn. Agemummelt an eng waarm Policejackette, ass d'Meedchen um Aarm vum Polizist um Wee fir Heem entschlof. Do hunn déi erliichtert Eltere scho gewaart.Et huet sech erausgestallt, dass déi kleng "Shopping-Queen" doheem op e Stull geklomme war, sech de Schlëssel aus der Këscht gekroopt hat,ganz eleng d'Dier opgespaart hat an duerno eben op den Tour gaang ass.