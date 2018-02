Sou eng gutt Iddi war dat wuel net: Am Schwarzwald ass eng Fra vu 25 Joer an enger plastiks Bidden en Hiwwel erofgerutscht a gouf uerg verwonnt.

© AFP

D'Fra wier mat hirem onkonventionelle "Schlitt" mat héijer Vitesse an en Zonk gerannt, sou déi lokal Police. Den Zonk huet Schlëmmeres verhënnert, d'Bidde mat der Fra dran wier nämlech soss bis op eng Strooss zu Hofsgrund, am Krees Breisgau, gerëtscht.D'Police huet nach betount, dass eng Bidden net dofir gemaach wier, fir am Schnéi domat ze fueren. D'Fra hätt domat weder d'Méiglechkeet gehat ze bremsen, nach kontrolléiert den Hiwwel erof ze kommen.Déi schwéier blesséiert Fra koum mam Rettungshelikopter an d'Spidol.