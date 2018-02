© AFP Archivbild

Ënnert den Affer wieren och 4 Mannerjäreger, heescht et vun der Plaz. D'Explosioun ass an enger Iessbud geschitt. Oruro ass d'Haaptstad vun der Fuesent a Bolivien. All Joer kommen eng 400.000 Leit fir d'Festivitéiten an d'Stad.