3 Persoune sinn an engem Accident mat engem Touristen-Helikopter an der Géigend vum Grand Canyon ëm d'Liewe komm.

© AFP

Véier weider Persoune goufe blesséiert, wéi d'Police matgedeelt huet. D'Ëmstänn vum Accident sinn nach net gekläert.

Nieft der Zuel vun den Affer ass bis ewell just gewosst, datt den Helikopter am Grand Canyon West am US-Staat Arizona erofgefall ass.