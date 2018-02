© AFP

Den Epizenter louch an der Géigend vun der Stad Pohang un der Côte, dat si knapp 260 Kilometer vu Pyeongchang ewech, wou den Ament jo d'Olympesch Wanterspiller sinn. Der nationaler Nooriichtenagence no, goufe méi wéi 20 Persoune blesséiert.





Allgemeng ass et zu Südkorea den Ament net immens gemittlech. Dës Olympesch Wanterspiller kéinten zu de Keelsten vun allen Zäiten ginn. Eleng e Méindeg sollen Temperature vu bis zu -14 Grad erreecht ginn, mat där viller Loft sinn dat gefillten -25 Grad. Trotz där batterer Keelt, gouf et e Sonndeg nach eng Warnung viru Brandgefor, dat well et dréche kal ass.