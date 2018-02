E Samschdeg si bei 2 Busaccidenter, eemol zu Hongkong an ee weideren an Indonesien, Dosende Leit ëm d'Liewe komm.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Zu Hongkong sinn op mannst 19 Leit gestuerwen, wéi en Doppeldeckerbus gekippt ass. 65 Mënsche goufen donieft blesséiert, dorënner vill méi uerg. De Chauffer vum Bus gëtt verdächtegt vill ze séier gefuer ze sinn, an engem Hiwwel hätt hien dunn d'Kontroll verluer an de Bus wier op d'Säit getippt. D'Gefier ass nach e puer Meter iwwert de Buedem gerëtscht a krut doropshin eng Lanter ze paken. De Buschauffer gouf festgeholl.





Op der indonesescher Insel Java hunn op d'mannst 27 Persounen hiert d'Liewe gelooss, wéi de Reesbus en Hiwwel erof gefall ass. Éischten Informatiounen no, hunn d'Bremsen vum Bus wuel versot. D'Gefier huet sech am Hiwwel e puer Mol iwwerschloen a krut do och nach e Motocyclist ze paken.