De Vott ass symbolesch wichteg, well si net direkt an den Nordirland-Konflikt verwéckelt war. D'Mary Lou MacDonald war bis ewell Vizepresidentin a versprécht der Partei neie Wand en couragéiert Iddien. De Sinn-Fein-Chef vu bis ewell Gerry Adams hat schonn am November annoncéiert säi Posten wëllen no 35 Joer opzeginn.