D'Mamm vum Fiona war an éischter Instanz zu nëmme 5 Prisong veruerteelt. De Parquet hat am zweete Prozess souguer 30 Joer gefrot. D'Strof fir hiren deemolegen Partner ass op der Cour d'Assises onverännert bei 20 Joer bliwwen.D'Police hat 2013 wochelaang nom Kand gesicht nodeems seng Mamm et vermësst gemellt hat. D'Fra hat nach virun de Kameraen verzweiwelt ëm Hëllef gefrot. 4 Méint méi spéit huet d'Koppel zouginn d'Läich vum Fiona an engem Bësch bei Clermont-Ferrand vergruewen ze hunn.